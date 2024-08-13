Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до двух
Число погибших в результате удара Вооружённых сил Украины по автобусу в Лисичанке увеличилось до двух. Об этом заявили в Минздраве Луганской народной республики.
По данным ведомства, при атаке автобуса погиб один человек. Ещё один пострадавший позже скончался в больнице.
«У мужчины было проникающее ранение сердца. К сожалению, медики не смогли его спасти», - рассказала глава республиканского Минздрава Наталия Пащенко.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами, снаряды упали рядом со стоявшим у остановки пассажирским автобусом, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru