Число жертв удара ВСУ по автобусу в Лисичанске выросло до двух

По данным ведомства, при атаке автобуса погиб один человек. Ещё один пострадавший позже скончался в больнице.

«У мужчины было проникающее ранение сердца. К сожалению, медики не смогли его спасти», - рассказала глава республиканского Минздрава Наталия Пащенко.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами, снаряды упали рядом со стоявшим у остановки пассажирским автобусом, сообщает RT.

