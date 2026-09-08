В России протестируют беспилотные авиасистемы на перелете через Амур

Минтранс России намерен протестировать беспилотные авиасистемы на Дальнем Востоке в пилотной зоне с Китаем. Об этом рассказал глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС.

«Беспилотные авиационные системы протестируем на перелете через реку Амур», - указал министр.

По словам Никитина, позднее такой опыт будут тиражировать на страны Центральной Азии.

Ранее глава Минтранса рассказал, что ведомство ведет переговоры с Китаем о возможности пересечения гражданами границы на личных легковых автомобилях, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:АвиацияМинтранс

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