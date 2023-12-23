Севший на мель под Анапой сухогруз сняли с мелководья

«Судно сняли с мели», — указали в ведомстве.

Корабль Blue Shark, ожидавший погрузки ячменя для Египта в порту Тамань, в конце ноября перешел на якорную стоянку из-за штормового предупреждения. Однако судно сорвалось с якорей из-за сильного ветра и волн и начало дрейфовать к берегу. На борту сухогруза находился 21 член экипажа — граждане Сирии, Индии и Египта. Их эвакуировали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В декабре началась операция по спасению Blue Shark.

