СМИ: Евросоюз намерен согласовать 14-й пакет санкций против России до июля
Государства Евросоюза планируют согласовать 14-й пакет санкций в отношении России до июля. Об этом пишет EUobserver, ссылаясь на проект соответствующего документа.
По данным портала, в рамках пакета ЕС введет ограничения против 52 российских и зарубежных компаний, подозреваемых в торговле запрещенной продукцией (в том числе компонентами беспилотников), запретит получение финансирование из РФ политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ в Европе. Кроме того, в ЕС предлагают ввести запрет для портов на обслуживание поставок российского сжиженного природного газа в неевропейские страны и на заход судов, якобы способствующих обходу санкций. Также в планах сообщества ужесточить введенные ранее ограничения против российской авиации, импорта гелия и полезных ископаемых из РФ.
Как ожидается, в очередной пакет не войдут санкции на свободу передвижения российских дипломатов и ограничение импорта СПГ, ядерного топлива и алюминия из России.
Ранее стало известно, что ЕС может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Евросоюз намерен согласовать 14-й пакет санкций против России до июля
- На нефтебазе в Луганске потушили открытые очаги возгорания после удара ВСУ
- СМИ: В России обсудят не облагаемый НДФЛ минимум для малоимущих
- На Украине заявили о повреждении трех ТЭЦ
- СМИ: Литва готова отправить солдат на Украину
- Депутат Лантратова предложила перенести шествие «Бессмертного полка» на июль или сентябрь
- В Швеции 11 солдат пострадали во время прыжков с парашютом на учениях НАТО
- СМИ: Канье Уэст выступит в Москве 8 июня
- МВД России объявило в розыск бывшего депутата Рады Мирошниченко
- Подпольщик Лебедев сообщил о серии ударов по заводам в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru