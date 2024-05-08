СМИ: Евросоюз намерен согласовать 14-й пакет санкций против России до июля

Государства Евросоюза планируют согласовать 14-й пакет санкций в отношении России до июля. Об этом пишет EUobserver, ссылаясь на проект соответствующего документа.

СМИ: Евросоюз хочет ввести санкции против газовых и нефтяных танкеров России

По данным портала, в рамках пакета ЕС введет ограничения против 52 российских и зарубежных компаний, подозреваемых в торговле запрещенной продукцией (в том числе компонентами беспилотников), запретит получение финансирование из РФ политическими партиями, неправительственными организациями и СМИ в Европе. Кроме того, в ЕС предлагают ввести запрет для портов на обслуживание поставок российского сжиженного природного газа в неевропейские страны и на заход судов, якобы способствующих обходу санкций. Также в планах сообщества ужесточить введенные ранее ограничения против российской авиации, импорта гелия и полезных ископаемых из РФ.

Как ожидается, в очередной пакет не войдут санкции на свободу передвижения российских дипломатов и ограничение импорта СПГ, ядерного топлива и алюминия из России.

Ранее стало известно, что ЕС может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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