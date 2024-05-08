Умер актер из «Игры престолов» Иэн Гелдер
8 мая 202410:20
Британский актер Иэн Гелдер умер в возрасте 74 лет, передает Fox News.
Отмечается, что Гелдер ушел из жизни 6 мая. С декабря 2023 года артист боролся с раком желчных протоков.
Иэн Гелдер родился в 1949 году, актер сыграл множество ролей в театре — в том числе в Шекспировском театре «Глобус» — и кино. Среди работ артиста — фильмы «Иоанна – женщина на папском престоле», «Индевор», сериалы «Торчвуд», «Большой куш». Также Гелдер известен по роли Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Банки обяжут согласовывать кредиты с родственниками клиентов
- SHAMAN представит версию песни «Черный ворон» в честь Дня Победы
- Кантемир Балагов приступил к работе над фильмом «Бабочковый джем»
- На Солнце произошла новая мощная вспышка высшего балла X
- СМИ: Китай резко поднял тарифы на ж/д перевозки грузов в РФ и Белоруссию
- СМИ: НАТО на саммите утвердит отказ от ввода войск на Украину
- Пять книг Александра Кушнира о русском роке переиздали в единой серии
- Девочка пострадала от нападения собак в Красноярском крае
- В Москве перенесли запланированный на 11 мая мотофестиваль
- Рок-группа Blur поделилась трейлером документального фильма о коллективе
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru