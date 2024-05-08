Умер актер из «Игры престолов» Иэн Гелдер

Отмечается, что Гелдер ушел из жизни 6 мая. С декабря 2023 года артист боролся с раком желчных протоков.

Иэн Гелдер родился в 1949 году, актер сыграл множество ролей в театре — в том числе в Шекспировском театре «Глобус» — и кино. Среди работ артиста — фильмы «Иоанна – женщина на папском престоле», «Индевор», сериалы «Торчвуд», «Большой куш». Также Гелдер известен по роли Кивана Ланнистера в сериале «Игра престолов», пишет Ura.ru.

