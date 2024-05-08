На нефтебазе в Луганске потушили открытые очаги возгорания после удара ВСУ
Открытые очаги возгорания на атакованной в Луганске нефтебазе потушены. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.
«По моей информации, сейчас открытые очаги возгорания... потушены», — отметил эксперт.
По словам Марочко, подвергшаяся удару база — гражданский объект. На месте ЧП находятся следственно-оперативные органы.
ВСУ ночью 8 мая атаковали луганскую нефтебазу, на объекте начался пожар. В результате удара пострадали пять сотрудников базы, пишет Ura.ru. Следственный комитет расследует обстоятельства инцидента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru