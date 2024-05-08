На нефтебазе в Луганске потушили открытые очаги возгорания после удара ВСУ

СМИ: В новом пакете санкций ЕС ужесточит ограничения в отношении российской авиации

Польша подняла в воздух истребители из-за «активности дальней авиации РФ»

США задержали поставку Израилю бомб из-за опасений, что они могут быть использованы при нападении на Рафах

Депутат Госдумы предложила перенести очное шествие «Бессмертного полка»

Россия начала разработку ядерной энергоустановки для работы совместной с Китаем лунной базы

В Мальмё прошел первый полуфинал «Евровидения»