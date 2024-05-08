Девочка пострадала от нападения собак в Красноярском крае

Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

Ранее стало известно, что в городе Темрюке Краснодарского края ребенок также пострадал от нападения собак, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».



