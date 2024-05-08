Девочка пострадала от нападения собак в Красноярском крае
Уголовное дело возбуждено после нападения собак на 11-летнюю девочку в городе Игарка Красноярского края. Об этом сообщает региональный главк СК России.
Инцидент произошел вечером 7 мая во дворе жилого дома. Ребенок находился на улице один, когда внезапно появилась стая собак и повалила девочку на землю. Ее спас мужчина, который подбежал и отогнал животных. Сообщается, что девочка с различными травмами доставлена в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
Ранее стало известно, что в городе Темрюке Краснодарского края ребенок также пострадал от нападения собак, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru