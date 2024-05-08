В Москве перенесли запланированный на 11 мая мотофестиваль
Московский мотофестиваль перенесли из-за погодных условий. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
Мероприятие было запланировано на 11 мая.
«Мы переносим дату проведения мотофестиваля... Безопасность и комфорт всех участников дорожного движения — приоритет для нас», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Дептранса.
Как отметили в ведомстве, шоу организуют, как только позволит погода, о датах его проведения сообщат позднее.
Между тем в Екатеринбурге перенесли на 2025 год рок-фестиваль «Кардиограмма», который должен был пройти 8 и 9 июня, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru