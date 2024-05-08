Пять книг Александра Кушнира о русском роке переиздали в единой серии
8 мая 202410:46
Издательство Metamorphoses в рамках коллекции Metamorphoses. Music выпустило пять самых известных книг Александра Кушнира, сообщили в издательстве.
Так, книги «100 магнитоальбомов советского рока», «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», «Хедлайнеры», «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока» и «Кормильцев. Космос как воспоминание» теперь доступны в новом дизайне с белыми обложками и идентичном формате.
Ранее британская рок-группа Blur поделилась трейлером документального фильма о коллективе «Blur: До конца», отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru