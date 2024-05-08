СМИ: В России обсудят не облагаемый НДФЛ минимум для малоимущих

Профсоюзы, работодатели и правительство обсудят возможность освободить малоимущих россиян от налога на доходы физлиц (НДФЛ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на Генеральное соглашение общероссийских объединений профсоюзов, работодателей (РСПП) и правительства на 2024–2026 годы.

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По данным издания, в документ, подписанный 25 апреля, вошел соответствующий пункт. РБК уточняет, что малоимущими признаются семьи со средним доходом на человека ниже регионального прожиточного минимума за последние три месяца.

В течение трех лет в РФ намерены проводить эффективную налоговую политику для устранения «социального и экономического неравенства». В частности, планируется мотивировать организации на долгосрочное инвестиционное развитие, создание высокотехнологичных рабочих мест и сокращение серого рынка труда. Кроме того, в документе прописаны планы проработать вопрос установления не облагаемого НДФЛ минимума доходов трудоспособных россиян в размере прожиточного минимума.

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ФОТО: РИА Новости
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