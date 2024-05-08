«Контракт не подписан!»: Финкельштейн опроверг концерт Канье Уэста в «Лужниках»
Крупные концерты с зарубежными артистами нельзя организовать в короткие сроки, отметил в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Американский рэпер Канье Уэст не подписывал контракт с «Лужниками» на проведение своего концерта 8 июня, заявил глава корпорации PMI, которая организовывала концерты мировых звезд в РФ, Евгений Финкельштейн в разговоре с НСН. Он отметил, что тоже ведет переговоры по этому проекту.
Ранее Telegram-канал «Mash» со ссылкой на организаторов концерта сообщил, что рэпер Канье Уэст выступит в России. Отмечается, что концерт должен состояться 8 июня, в день рождения исполнителя, в московских «Лужниках». Согласно данным, артист уже подписал контракт. Также сообщается, что жена рэпера, дизайнер Бьянка Цензори, планирует посетить Россию вместе с ним. По данным канала, переговоры с исполнителем велись больше года. Финкельштейн опроверг эту информацию.
«Я не знаю, кто этим занимается. Но все, что я вижу – это, мягко говоря, непрофессионально и мало вообще похоже на правду. В такие короткие сроки концерты не организовываются, не продаются. Насколько я знаю, а я знаю точно: контракт с "Лужниками" не подписан, это занимает огромное количество времени, на согласование в милицию никто не выходил. Самое главное, выдавать новость от организатора… Тут должно быть сказано о том, кто организатор. Я знаю, что выступление Канье Уэста обсуждается, мы тоже ведем переговоры по этому проекту. Самое главное, что 8 число является концертом "Macan" на стадионе "Спартак". Огромное количество полиции будет находиться там. Проводить в один день два больших мероприятия… Не очень понимаю, как это можно организовать, когда ни организаторы, ни площадка об этом не в курсе», – сказал Финкельштейн.
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