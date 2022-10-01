«Северный поток-2» опустел, утечка газа прекратилась

Ранее на «Северных потоках» было зафиксировано резкое снижение давления, на участках трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции выявили четыре утечки. По данным экспертов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов. ФСБ РФ возбудило уголовное дело о международном терроризме. Президент РФ Владимир Путин обвинил в инцидентах англосаксов.

