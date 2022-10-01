«Северный поток-2» опустел, утечка газа прекратилась

В газопроводе «Северный поток-2» стабилизировалось давление, утечка газа прекратилась. Об этом сообщает энергетическое агентство Дании в Twitter со ссылкой на компанию Nord Stream 2 AG.

Дорогостоящие утечки. России придется платить штрафные санкции за утечки на «Северных потоках»

Ранее на «Северных потоках» было зафиксировано резкое снижение давления, на участках трубопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции выявили четыре утечки. По данным экспертов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов. ФСБ РФ возбудило уголовное дело о международном терроризме. Президент РФ Владимир Путин обвинил в инцидентах англосаксов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УтечкаГазСеверный ПотокСеверный Поток-2
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