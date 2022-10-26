Сержант Народной милиции ДНР рассказал о реакции надзирателя на подрыв Крымского моста
Украинский надзиратель испытал восторг от взрыва на Крымском мосту и был уверен в том, что это дело рук киевских властей. Об этом сообщил РИА Новости вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин.
По словам бывшего пленного, старший надзиратель показал видео инцидента заключенным, восторженно комментируя происходящее. Шалыгин пояснил, что военнослужащий считал, что это был не взрыв, а удар ракетой.
Подрыв Крымского моста произошел 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля были повреждены несколько пролетов автомобильного моста. В результате инцидента погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.
Ранее Алексей Шалыгин рассказал о пытках, применявшихся в украинском плену. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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