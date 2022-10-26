Сержант Народной милиции ДНР рассказал о реакции надзирателя на подрыв Крымского моста

По словам бывшего пленного, старший надзиратель показал видео инцидента заключенным, восторженно комментируя происходящее. Шалыгин пояснил, что военнослужащий считал, что это был не взрыв, а удар ракетой.

Подрыв Крымского моста произошел 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля были повреждены несколько пролетов автомобильного моста. В результате инцидента погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Ранее Алексей Шалыгин рассказал о пытках, применявшихся в украинском плену. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

