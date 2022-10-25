Сержант Народной милиции ДНР рассказал о пытках в украинском плену

По словам сержанта, военнослужащие ВСУ физически истязали пленных и угрожали убийством. Также военнопленные подвергались психологическому насилию.

Он добавил, что бойцы ждали обмена пленными. Шалыгин отметил, что украинские военнослужащие искали данные о сослуживцах в российском плену и намеревались обменять их.

Ранее украинский военнопленный Виталий Катранич заявил, что Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

