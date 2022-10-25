Сержант Народной милиции ДНР рассказал о пытках в украинском плену
Сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал в беседе с РИА Новости о пытках, которые к нему применяли в украинском плену.
По словам сержанта, военнослужащие ВСУ физически истязали пленных и угрожали убийством. Также военнопленные подвергались психологическому насилию.
Он добавил, что бойцы ждали обмена пленными. Шалыгин отметил, что украинские военнослужащие искали данные о сослуживцах в российском плену и намеревались обменять их.
Ранее украинский военнопленный Виталий Катранич заявил, что Запад считает Киев неспособным управлять собственной армией. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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