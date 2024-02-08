Сергей Жуков отсудил миллион рублей у иркутского бара «Руки вверх»
Солист группы Руки Вверх!» Сергей Жуков выиграл судебное дело о смене названия бара Руки Вверх» в Иркутске, пишет Telegram-канал Shot.
Уточняется, что артисту также удалось взыскать с заведения компенсацию в миллион рублей.
Жуков выступал в иркутском заведении, однако два года назад потребовал смены названия заведения, которое нарушало авторские права коллектива. Его представители сфотографировали все вывески и надписи «Руки вверх», оценив ущерб от каждой в 200 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что Сергей Жуков стал наставником «Новой Фабрики звезд». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru