Сергей Жуков отсудил миллион рублей у иркутского бара «Руки вверх»

Уточняется, что артисту также удалось взыскать с заведения компенсацию в миллион рублей.

Жуков выступал в иркутском заведении, однако два года назад потребовал смены названия заведения, которое нарушало авторские права коллектива. Его представители сфотографировали все вывески и надписи «Руки вверх», оценив ущерб от каждой в 200 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Сергей Жуков стал наставником «Новой Фабрики звезд». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

