Курганец выплатит 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере

Суд в Курганской области приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно и выплате около 22 миллионов рублей за незаконное использование объекта авторского права при изготовлении книг. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

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Курганца осудили за изготовление контрафактных экземпляров книг писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Установлено, что 45-летний мужчина в 2018-2021 годах изготовил 43 тысячи экземпляров контрафактных книг. Разрешения у обладателя авторских прав он не получил.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники россияне чаще всего смотрели по телевидению отечественные картины. Фильмы о Гарри Поттере не попали в рейтинг впервые за многие годы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудыГарри ПоттерКнигиКурганская Область

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