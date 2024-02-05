Курганец выплатит 22 млн рублей за подделку книг о Гарри Поттере
Суд в Курганской области приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно и выплате около 22 миллионов рублей за незаконное использование объекта авторского права при изготовлении книг. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Курганца осудили за изготовление контрафактных экземпляров книг писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Установлено, что 45-летний мужчина в 2018-2021 годах изготовил 43 тысячи экземпляров контрафактных книг. Разрешения у обладателя авторских прав он не получил.
Ранее сообщалось, что в новогодние праздники россияне чаще всего смотрели по телевидению отечественные картины. Фильмы о Гарри Поттере не попали в рейтинг впервые за многие годы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru