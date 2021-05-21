Семьям жертв трагедии под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей

Кроме того, пострадавшим с травмами тяжелой или средней степени тяжести выплатят по 400 тысяч, легкой — по 200 тысяч рублей. Голубев отметил, что окончательное решение о размере материальной помощи примут завтра.

Также губернатор сообщил, что трое из восьми пострадавших в результате ЧП были выписаны из больницы после обследования, пятеро остаются в реанимации.

По словам Голубева, причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности. Однако следственные мероприятия продолжаются, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в поселке Дмитриадовка Неклиновского района при проведении работ на очистных сооружениях в результате отравления погибли 10 рабочих таганрогского МУП «Управление Водоканал», 8 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Суббота, 22 мая объявлена в Ростовской области днем траура.

