Семьям жертв трагедии под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей

Семьи погибших в результате аварийной ситуации на очистных сооружениях под Таганрогом получат по 1 млн рублей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире телеканала «Россия 24».

Жертвами трагедии на коллекторе в Ростовской области стали 10 человек

Кроме того, пострадавшим с травмами тяжелой или средней степени тяжести выплатят по 400 тысяч, легкой — по 200 тысяч рублей. Голубев отметил, что окончательное решение о размере материальной помощи примут завтра.

Также губернатор сообщил, что трое из восьми пострадавших в результате ЧП были выписаны из больницы после обследования, пятеро остаются в реанимации.

По словам Голубева, причиной трагедии стало несоблюдение техники безопасности. Однако следственные мероприятия продолжаются, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в поселке Дмитриадовка Неклиновского района при проведении работ на очистных сооружениях в результате отравления погибли 10 рабочих таганрогского МУП «Управление Водоканал», 8 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Суббота, 22 мая объявлена в Ростовской области днем траура.

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ФОТО: depositphotos.com
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