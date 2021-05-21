Жертвами трагедии на коллекторе в Ростовской области стали 10 человек
В результате аварийной ситуации на очистных сооружениях в Ростовской области погибли 10 человек, еще 8 госпитализированы, сообщил ТАСС глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.
По его словам, это данные на 15:30. ЧП произошло на насосной станции в поселке Дмитриадовка. Ранее сообщалось о 8 погибших.
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в больнице находятся 8 человек, 6 из них в реанимации, двое - в очень тяжелом состоянии.
Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что в данный момент ведутся поиски еще одного рабочего, который мог находиться на месте трагедии.
Ранее сообщалось, что в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района региона при проведении работ на очистных сооружениях в результате отравления погибли и пострадали рабочие МУП «Управление Водоканал» города Таганрог.
Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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