Семьи пострадавших и погибших при взрыве в Кузбассе получат 80 млн рублей господдержки

Семьи пострадавших и погибших при взрыве в шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат около 80 миллионов рублей государственной поддержки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, Кабмин выделит по одному миллиону рублей семьям погибших при аварии. Пострадавшим, которые получили тяжкий и средней тяжести вред здоровью - по 400 тысяч рублей, легкой степени тяжести – по 200 тысяч рублей.

Мишустин отметил, что все выплаты немедленно должны дойти до получателей, подчеркнув, что необходимо избежать «даже малейшей бюрократической волокиты».

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Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла 25 ноября примерно в 04:30 утра по московскому времени. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть осталась в дальних штреках шахты. По последним данным, погиб 51 человек, 92 – пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШахтыШахтерыМихаил МишустинВзрывКузбасс
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