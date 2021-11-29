Семьи пострадавших и погибших при взрыве в Кузбассе получат 80 млн рублей господдержки

Семьи пострадавших и погибших при взрыве в шахте «Листвяжная» в Кузбассе получат около 80 миллионов рублей государственной поддержки. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, Кабмин выделит по одному миллиону рублей семьям погибших при аварии. Пострадавшим, которые получили тяжкий и средней тяжести вред здоровью - по 400 тысяч рублей, легкой степени тяжести – по 200 тысяч рублей.

Мишустин отметил, что все выплаты немедленно должны дойти до получателей, подчеркнув, что необходимо избежать «даже малейшей бюрократической волокиты».