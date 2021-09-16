Семьи погибших в крушении с L-410 получили по миллиону рублей

Семьи четырех погибших в авиакатастрофе с L-410 в Иркутской области получили по 1 миллиону рублей, говорится в сообщении регионального правительства.

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4 миллиона рублей на выплаты были выделены из резервного фонда области.

Ранее выплаты получили пострадавшие в авиакатастрофе. В общей сложности 3,7 млн рублей получили 12 человек.

Предварительно причинами аварии называются ошибки пилотирования и отказ техники.

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ТЕГИ:ВыплатыКрушение Самолёта
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