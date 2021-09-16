Семьи погибших в крушении с L-410 получили по миллиону рублей
16 сентября 202106:45
Семьи четырех погибших в авиакатастрофе с L-410 в Иркутской области получили по 1 миллиону рублей, говорится в сообщении регионального правительства.
4 миллиона рублей на выплаты были выделены из резервного фонда области.
Ранее выплаты получили пострадавшие в авиакатастрофе. В общей сложности 3,7 млн рублей получили 12 человек.
Предварительно причинами аварии называются ошибки пилотирования и отказ техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru