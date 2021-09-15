Пострадавшим в авиакатастрофе в Иркутской области перечислили выплаты

Пострадавшим в авиакатастрофе в Иркутской области перевели выплаты. В общей сложности 3,7 млн рублей получили 12 человек.

Речь идёт о пассажирах самолёта L-410, который вылетел из Иркутска и разбился в 4 км от села Казачинское. В результате скончались 4 человека, 12 – госпитализированы.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжёлое, перечислили по 500 тысяч рублей. С травмами средней степени тяжести — по 250 тысяч, получившим лёгкие травмы — по 100 тысяч рублей.

«Семьям погибших помощь будет перечислена в ближайшее время», — сообщается в релизе.

Ранее авиаэксперт оценил риски полета на рухнувшем L-410. Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал НСН, почему самолеты стали падать чаще и что могло стать причиной авиакатастрофы. Он отметил, что модель потерпевшего крушение самолета не вызывала вопросов за время своей эксплуатации.



