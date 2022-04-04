Семьи погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье получат более 2 млн рублей
Семьи погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в Московской области получат страховые выплаты, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
В сообщении говорится, что все пассажиры АО «Мострансавто» застрахованы АО «Согаз», размер выплаты за каждого погибшего составляет 2 025 000 рублей.
«Все пострадавшие в аварии пассажиры также получат страховые выплаты», - добавили в пресс-службе.
Ранее первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что в результате падения пассажирского автобуса с эстакады в Московской области четыре человека находятся в больницах в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, ещё восемь пострадавших — в состоянии средней тяжести, два человека погибли, сообщает RT.
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