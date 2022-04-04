При падении автобуса с эстакады в Подмосковье погибли двое
Пассажирский автобус упал с эстакады на федеральной автотрассе М-9 «Балтия» в Московской области, по предварительной информации, погибли два человека, сообщает Главное управление МЧС России по региону.
Авария произошла в районе поворота на деревню Матренино на 104 километре трассы М-9. Рейсовый автобус № 467 «Москва – Волоколамск» пробил отбойник и рухнул с высоты на прилегающую дорогу. Всего в салоне находились 20 человек.
Городская прокуратура Волоколамска начала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия по поручению областного надзорного ведомства.
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