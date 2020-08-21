После взрыва газа в высотке Ярославля возбуждено уголовное дело

После взрыва бытового газа в десятиэтажном доме в Ярославле следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва обрушились перекрытия на нескольких этажах. Начался пожар, позднее он был потушен. Погибла женщина, четверо человек пострадали, они госпитализированы. Предполагается, что под завалами могут находить люди, сообщали в экстренных службах города. Речь шла о женщине и ребенке.



