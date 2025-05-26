Семь украинских БПЛА сбили над тремя регионами России
26 мая 202512:58
Российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников с 11:00 до 12:30 мск, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны России сообщили, что три дрона сбили над Орловской областью, еще три - над Тульской.
Также был уничтожен беспилотник над территорией Московского региона.
Ранее российские системы ПВО за четыре дня перехватили и уничтожили 1177 украинских беспилотников, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru