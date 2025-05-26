Семь украинских БПЛА сбили над тремя регионами России

В Минобороны России сообщили, что три дрона сбили над Орловской областью, еще три - над Тульской.

Также был уничтожен беспилотник над территорией Московского региона.

Ранее российские системы ПВО за четыре дня перехватили и уничтожили 1177 украинских беспилотников, напоминает «Свободная пресса».

