Семь мирных жителей ранены при атаке БПЛА на село Новая Таволжанка Белгородской области

По его словам, одну пострадавшую женщину госпитализируют в областную клиническую больницу, вторую - в городскую больницу №2 г. Белгорода. Еще троим пострадавшим оказали медпомощь на месте.



Еще двое пострадавших самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.

Кроме того, как отметил глава региона, в результате украинского обстрела загорелись три автомобиля.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов ВСУ Белгородской области в регионе пострадали 24 человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

