Семь мирных жителей ранены при атаке БПЛА на село Новая Таволжанка Белгородской области
Семь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на село Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, одну пострадавшую женщину госпитализируют в областную клиническую больницу, вторую - в городскую больницу №2 г. Белгорода. Еще троим пострадавшим оказали медпомощь на месте.
Еще двое пострадавших самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.
Кроме того, как отметил глава региона, в результате украинского обстрела загорелись три автомобиля.
Ранее стало известно, что в результате обстрелов ВСУ Белгородской области в регионе пострадали 24 человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru