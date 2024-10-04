Семь мирных жителей ранены при атаке БПЛА на село Новая Таволжанка Белгородской области

Семь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на село Новая Таволжанка Шебекинского округа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Под Белгородом два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль

По его словам, одну пострадавшую женщину госпитализируют в областную клиническую больницу, вторую - в городскую больницу №2 г. Белгорода. Еще троим пострадавшим оказали медпомощь на месте.

Еще двое пострадавших самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ.

Кроме того, как отметил глава региона, в результате украинского обстрела загорелись три автомобиля.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов ВСУ Белгородской области в регионе пострадали 24 человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиОбстрелБелгородская областьВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры