Под Белгородом два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль
4 октября 202418:27
ВСУ атаковали автомобиль на трассе Черемошное — Никольское — Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате украинского обстрела пострадали два человека. Их госпитализировали в одну из больниц.
Ранее стало известно, что в результате обстрелов ВСУ Белгородской области в регионе пострадали 24 человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Под Белгородом два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru