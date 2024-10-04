Под Белгородом два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобиль

По его словам, в результате украинского обстрела пострадали два человека. Их госпитализировали в одну из больниц.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов ВСУ Белгородской области в регионе пострадали 24 человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

