Семь человек пострадали при ударе ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР

ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в Лисичанске в Луганской Народной Республике, есть пострадавшие. Об этом заявили власти региона.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале, при атаке были повреждены жилые дома: обрушились этажи, пострадали кровли. Ранения получили четыре человека.

Позже правительство республики сообщило, что в результате удара пострадали семь человек.

«Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Ранее в Судже Курской области при атаке ВСУ получил ранения сотрудник полиции.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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