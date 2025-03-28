Семь человек пострадали при ударе ВСУ по жилому кварталу в Лисичанске в ЛНР

ВСУ нанесли удар по жилому кварталу в Лисичанске в Луганской Народной Республике, есть пострадавшие. Об этом заявили власти региона.

Как сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале, при атаке были повреждены жилые дома: обрушились этажи, пострадали кровли. Ранения получили четыре человека.

Позже правительство республики сообщило, что в результате удара пострадали семь человек.

«Пожилая женщина находится в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.

Ранее в Судже Курской области при атаке ВСУ получил ранения сотрудник полиции.

