Полицейский пострадал при атаке ВСУ в Судже
Украинская армия нанесла удар по населенному пункту Суджа (Курская область), ранения получил сотрудник полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Уточняется, что автомобиль с находящимся в салоне полицейским атаковал беспилотник. Хинштейн заверил, что серьезных травм мужчина не получил, он проходит амбулаторное обследование.
Он также призвал жителей региона быть крайне внимательными и не пренебрегать правилами безопасности.
Ранее украинский дрон был сбит в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru