Полицейский пострадал при атаке ВСУ в Судже

Украинская армия нанесла удар по населенному пункту Суджа (Курская область), ранения получил сотрудник полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Над Брянской областью ночью сбили украинский беспилотник

Уточняется, что автомобиль с находящимся в салоне полицейским атаковал беспилотник. Хинштейн заверил, что серьезных травм мужчина не получил, он проходит амбулаторное обследование.

Он также призвал жителей региона быть крайне внимательными и не пренебрегать правилами безопасности.

Ранее украинский дрон был сбит в Брянской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПолицияКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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