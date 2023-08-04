Семь человек погибли в результате схода оползня в грузинском регионе Рача

Гарибашвили добавил, что к поисково-спасательным работам будут привлечены военные. За два дня удалось эвакуировать 210 человек. Премьер-министр Грузии также объявил 7 августа днем траура в связи с гибелью людей.

Оползень в Шови сошел 3 августа днем. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови».

По данным «Спутник Грузия», порядка 44 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

