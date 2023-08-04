Семь человек погибли в результате схода оползня в грузинском регионе Рача


Грузинские спасатели обнаружили тело седьмого погибшего из-за схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Спасатели эвакуировали еще 80 человек из курорта Грузии, где оползень сошел на отель

Гарибашвили добавил, что к поисково-спасательным работам будут привлечены военные. За два дня удалось эвакуировать 210 человек. Премьер-министр Грузии также объявил 7 августа днем траура в связи с гибелью людей.

Оползень в Шови сошел 3 августа днем. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови».

По данным «Спутник Грузия», порядка 44 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: მთის ამბები
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