Семь человек погибли в результате схода оползня в грузинском регионе Рача
Грузинские спасатели обнаружили тело седьмого погибшего из-за схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Гарибашвили добавил, что к поисково-спасательным работам будут привлечены военные. За два дня удалось эвакуировать 210 человек. Премьер-министр Грузии также объявил 7 августа днем траура в связи с гибелью людей.
Оползень в Шови сошел 3 августа днем. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница «Сансет Шови».
По данным «Спутник Грузия», порядка 44 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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