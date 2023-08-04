Спасатели эвакуировали еще 80 человек из курорта Грузии, где оползень сошел на отель

По данным ведомства, общее число эвакуированных составило 150 человек.



Оползень в Шови сошел 3 августа днем. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови".

В результате схода оползня два человека погибли. Их тела нашли под массой камней. В пресс-службе МВД Грузии сообщили, что личности погибших пока не установлены.

По данным «Спутник Грузия», порядка 44 человек считаются пропавшими без вести, отмечает RT.

