Спасатели эвакуировали еще 80 человек из курорта Грузии, где оползень сошел на отель
Грузинские спасатели эвакуировали еще 80 человек из курорта Шови в горном регионе Рача, сообщает МВД республики.
По данным ведомства, общее число эвакуированных составило 150 человек.
Оползень в Шови сошел 3 августа днем. В результате были повреждены мосты и дороги, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови".
В результате схода оползня два человека погибли. Их тела нашли под массой камней. В пресс-службе МВД Грузии сообщили, что личности погибших пока не установлены.
По данным «Спутник Грузия», порядка 44 человек считаются пропавшими без вести, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru