Курский губернатор сообщил об обстреле двух приграничных поселков
Поселки Теткино и Попово-Лежачи в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные поселки – Теткино, Попово-Лежачи», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт пообещал предоставить подробности позже, пишет «Свободная пресса».
Ранее власти Курской области продлили желтый уровень террористической опасности в регионе до 23 августа, напоминает РИА ФАН.
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