Село Новая Таволжанка под Белгородом попало под обстрел ВСУ

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждения получили три дома: в них выбило окна, осколками посекло заборы и кровлю. Кроме того, один автомобиль получил повреждения.

Ранее, 25 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По его словам, в результате атаки погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».

