Село Новая Таволжанка под Белгородом попало под обстрел ВСУ
Под украинский обстрел вновь попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждения получили три дома: в них выбило окна, осколками посекло заборы и кровлю. Кроме того, один автомобиль получил повреждения.
Ранее, 25 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По его словам, в результате атаки погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru