Село Новая Таволжанка под Белгородом попало под обстрел ВСУ

Под украинский обстрел вновь попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Под обстрел ВСУ попал курский поселок Теткино

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако повреждения получили три дома: в них выбило окна, осколками посекло заборы и кровлю. Кроме того, один автомобиль получил повреждения.

Ранее, 25 января, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные атаковали с помощью квадрокоптера хутор Лозовая Рудка Борисовского района. По его словам, в результате атаки погибла женщина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/voenkorKotenok
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