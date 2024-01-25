Под обстрел ВСУ попал курский поселок Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

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В результате повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Часть населенного пункта осталась без электричества, сообщил губернатор.

Два частных домовладения получили повреждения фасадов и окон. Старовойт пообещал оказать помощь в восстановлении.

Вечером 25 января силы противовоздушной обороны сбили два снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/vvgladkov
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