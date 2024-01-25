Под обстрел ВСУ попал курский поселок Теткино
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
В результате повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Часть населенного пункта осталась без электричества, сообщил губернатор.
Два частных домовладения получили повреждения фасадов и окон. Старовойт пообещал оказать помощь в восстановлении.
Вечером 25 января силы противовоздушной обороны сбили два снаряда реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдеп отверг причастность США к катастрофе Ил-76
- Под обстрел ВСУ попал курский поселок Теткино
- Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
- Вышел трейлер фильма «Дом у дороги» с Конором Макгрегором
- Стоимость нефти марки Brent превысила $82 за баррель
- Бывшего помощника Трампа приговорили к тюремному сроку
- В больнице Тегерана произошел крупный пожар
- Над Белгородской областью сбили два снаряда РСЗО «Вампир»
- Орешкин заявил о снижении своей зарплаты из-за инфляции
- Минздрав Газы: Число жертв израильских ударов возросло до 25 900
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru