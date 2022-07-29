Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Сачковичи
Украинские силовики обстреляли село Сачковичи в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.
Во вторник украинский беспилотник атаковал автомобильный пункт пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянской области, напоминает Ura.ru. Сообщалось о четырех пострадавших, пишет «Свободная пресса».
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