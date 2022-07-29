Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Сачковичи

Украинские силовики обстреляли село Сачковичи в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Один из пострадавших при обстреле ВСУ в Брянской области умер

«Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

Во вторник украинский беспилотник атаковал автомобильный пункт пропуска «Троебортное» в Севском районе Брянской области, напоминает Ura.ru. Сообщалось о четырех пострадавших, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото из соцсетей
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБрянская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры