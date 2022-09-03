Село Кистер в Брянской области обстреляли со стороны Украины

Село Кистер в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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«Сегодня утром со стороны территории Украины был произведен обстрел села Кистер Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что на месте инцидента работают все оперативные службы, в скором времени бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБрянская Область
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