Село Кистер в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Село Кистер в Брянской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сегодня утром со стороны территории Украины был произведен обстрел села Кистер Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что на месте инцидента работают все оперативные службы, в скором времени бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей.
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