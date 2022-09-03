Село Кистер в Брянской области обстреляли со стороны Украины

«Сегодня утром со стороны территории Украины был произведен обстрел села Кистер Погарского района. В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что на месте инцидента работают все оперативные службы, в скором времени бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей.

