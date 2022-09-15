Село Борки в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Село Борки в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

ВСУ обстреляли белгородское село, идёт эвакуация. Видео

«Со стороны Украины обстреляно село Борки Валуйского городского округа. Снаряды упали в поле», — отмечается в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет.

Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли белгородское село Шелаево, два человека получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
ТЕГИ:УкраинаОбстрелБелгород
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