Село Борки в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
15 сентября 202212:12
Село Борки в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«Со стороны Украины обстреляно село Борки Валуйского городского округа. Снаряды упали в поле», — отмечается в сообщении.
Пострадавших и разрушений нет.
Ранее стало известно, что украинские войска обстреляли белгородское село Шелаево, два человека получили ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами
- Село Борки в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
- Режим ЧС федерального характера введён в Приморье из-за тайфуна
- Боррель признал, что в Европе есть желающие прекратить поддержку Украины
- Welt: Шольц взбесил США отказом поставлять часть оружия Украине
- Новая книга Пелевина «KGBT+» выйдет 29 сентября
- Песков: Гарантии безопасности Украине может дать только сам Киев
- Хуснуллин: На российские стройки могут привлечь осужденных по нетяжелым статьям
- В Москве отменили бумажные справки о болезни ребенка для кружков и секций
- Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС
15 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru