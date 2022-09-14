ВСУ обстреляли белгородское село, идёт эвакуация. Видео
Село Красный Хутор Белгородской области оказалось под обстрелом вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате удара есть разрушения построек.
После обстрела началась эвакуация местных жителей. Их вывоз в безопасные локации организовала администрация Белгородского района. В сети появилось видео последствий обстрела. Накануне жители Красного Хутора также сообщали о взрывах на территории села.
Минувшим вечером ВСУ также нанесли удар по приграничному селу Шелаево в Валуйском районе Белгородской области. Были ранены два местных жителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В понедельник, 12 сентября гражданка Украины погибла при обстреле села Логачевка, ещё четыре человека получили ранения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- Собянин: Строительство метро до аэропорта Внуково должно завершиться к сентябрю 2023 года
- Терапевт назвала плюсы отказа от кофе
- СМИ: перестрелка произошла на границе Пакистана и Афганистана
- ВКС России уничтожили украинский Ми-8 в Херсонской области
- Мишустин назвал главные цели федерального бюджета
- Песков заявил, что Путин не планировал присутствовать на похоронах Елизаветы II
- Глава ЕК предложила европейцам отправлять счета за свет и газ в РФ
- Ракова: московские врачи первыми в РФ успешно применили новую технологию фиксации позвоночника
- На Урале нашли подростков, осквернивших Вечный огонь
- Посол России заявил о беспрецедентном росте товарооборота с Индией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru