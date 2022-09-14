ВСУ обстреляли белгородское село, идёт эвакуация. Видео

Село Красный Хутор Белгородской области оказалось под обстрелом вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате удара есть разрушения построек.

После обстрела началась эвакуация местных жителей. Их вывоз в безопасные локации организовала администрация Белгородского района. В сети появилось видео последствий обстрела. Накануне жители Красного Хутора также сообщали о взрывах на территории села.

Минувшим вечером ВСУ также нанесли удар по приграничному селу Шелаево в Валуйском районе Белгородской области. Были ранены два местных жителя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В понедельник, 12 сентября гражданка Украины погибла при обстреле села Логачевка, ещё четыре человека получили ранения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияБелгородВСУ
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