Сейсмолог назвал обычным явлением мощные землетрясения вблизи Курил и Камчатки

Ранее нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции, предупредил о риске «мегаземлетрясения» в первой декаде марта из-за положения планет и полнолуния. На своем YouTube-канале ученый заявил, что землетрясения магнитудой 7-8 баллов возможны в районе западного побережья Северной Америки, Камчатки, Курильских островов и Японии. Наиболее вероятны землетрясения 3-4 и 6-7 марта, добавил сейсмолог. Виноградов заявил, что такие стихийные бедствия — не редкость для данного региона.

«Все Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо — это сейсмоопасная зона. Землетрясения с магнитудой 8 должны там происходить раз в год-два, поэтому ничего страшного в этом нет», — сказал Виноградов.

При этом собеседник НСН отметил, что сейсмологи не имеют права публично называть места и даты возможных землетрясений.

«Есть этика сейсмолога, не позволяющая публично разглашать такую информацию. Об этом сообщается только соответствующим службам в государствах (в России — региональным властям, правительству или МЧС), а они уже принимают решения, кого и как уведомлять. Делается это для того, чтобы не посеять панику среди населения. Такие действия приравниваются к теракту, а это уже уголовная статья. Но по Камчатке и Сахалину пока данных нет», — отметил сейсмолог.

В заключение ученый рассказал, какие последствия могут возникнуть для Камчатки и Курил, если землетрясения все же произойдут.

«Все зависит от того, где это случится. Если в Тихом океане произойдет землетрясение магнитудой 8 баллов, практически однозначно следует ждать цунами, а это уже достаточно серьезная опасность. Прежде всего она угрожает Курилам, поскольку Камчатка расположена несколько выше, но и там есть районы, которые могут пострадать. Отмечу, что у нас очень хорошо работает система предупреждения о цунами, правда, она была установлена только в 2013 году и с тех пор ни разу не обновлялась», — заключил он.

Ранее Виноградов заявил, что Стамбул является сейсмоопасным регионом, в котором действительно могут произойти разрушительные землетрясения, но россиянам, планирующим поездку на побережья Турции, не стоит переживать за свою жизнь. Об этом сообщило агентство НСН.

