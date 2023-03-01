Сейсмолог назвал обычным явлением мощные землетрясения вблизи Курил и Камчатки
Этика сейсмолога не позволяет разглашать информацию о местах и датах предполагаемых землетрясений, сказал НСН Юрий Виноградов.
Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо — сейсмоопасная зона, мощные землетрясения случаются там раз в год или два. Об этом НСН заявил директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов.
Ранее нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс, предсказавший разрушительное землетрясение в Турции, предупредил о риске «мегаземлетрясения» в первой декаде марта из-за положения планет и полнолуния. На своем YouTube-канале ученый заявил, что землетрясения магнитудой 7-8 баллов возможны в районе западного побережья Северной Америки, Камчатки, Курильских островов и Японии. Наиболее вероятны землетрясения 3-4 и 6-7 марта, добавил сейсмолог. Виноградов заявил, что такие стихийные бедствия — не редкость для данного региона.
«Все Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо — это сейсмоопасная зона. Землетрясения с магнитудой 8 должны там происходить раз в год-два, поэтому ничего страшного в этом нет», — сказал Виноградов.
При этом собеседник НСН отметил, что сейсмологи не имеют права публично называть места и даты возможных землетрясений.
«Есть этика сейсмолога, не позволяющая публично разглашать такую информацию. Об этом сообщается только соответствующим службам в государствах (в России — региональным властям, правительству или МЧС), а они уже принимают решения, кого и как уведомлять. Делается это для того, чтобы не посеять панику среди населения. Такие действия приравниваются к теракту, а это уже уголовная статья. Но по Камчатке и Сахалину пока данных нет», — отметил сейсмолог.
В заключение ученый рассказал, какие последствия могут возникнуть для Камчатки и Курил, если землетрясения все же произойдут.
«Все зависит от того, где это случится. Если в Тихом океане произойдет землетрясение магнитудой 8 баллов, практически однозначно следует ждать цунами, а это уже достаточно серьезная опасность. Прежде всего она угрожает Курилам, поскольку Камчатка расположена несколько выше, но и там есть районы, которые могут пострадать. Отмечу, что у нас очень хорошо работает система предупреждения о цунами, правда, она была установлена только в 2013 году и с тех пор ни разу не обновлялась», — заключил он.
Ранее Виноградов заявил, что Стамбул является сейсмоопасным регионом, в котором действительно могут произойти разрушительные землетрясения, но россиянам, планирующим поездку на побережья Турции, не стоит переживать за свою жизнь. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Shutterstock из-за «деструктивных материалов»
- В Госдуме предложили компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с беспилотниками
- Казначейство проверит расходы Минобороны в рамках спецоперации
- В Совете Европы призвали собрать иски против России воедино
- МИД Белоруссии: Милитаризация Украины может привести к столкновению ядерных держав
- Минтруд: Вопрос о новой пенсионной реформе не рассматривается
- В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки
- Посол Джалали: Иран изучает возможность совместного с Россией производства авто
- Владимир Соловьёв заступился за подростков из «ЧВК Рёдан»
- Китай разрешил прибывающим в страну россиянам сдавать тесты на антиген вместо ПЦР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru