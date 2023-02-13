Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана рядом с островом Симушир, входящим в среднюю группу Большой гряды Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали 13 февраля в 16:56 (08:56 мск). Эпицентр располагался в 59 км к югу от Симушира.