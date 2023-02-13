Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в акватории Тихого океана рядом с островом Симушир, входящим в среднюю группу Большой гряды Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
Подземные толчки зафиксировали 13 февраля в 16:56 (08:56 мск). Эпицентр располагался в 59 км к югу от Симушира.
«Магнитуда землетрясения составила 5,6. Глубина очага - 110 км», — рассказали сейсмологи.
Отмечается, что толчки не ощущались на близлежащем населенном острове Итуруп.
В свою очередь Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что в 8:57 мск в 23 км южнее Симушира был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 5,5, пишет РИА ФАН.
Между тем директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов предупредил, что в ближайшие пять лет количество землетрясений в мире может вырасти, сообщает телеканал «360». По словам эксперта, наиболее сейсмоопасные зоны в России — Камчатка, Курилы, Байкал, Сахалин, Кавказ и Алтае-Саянский край.
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