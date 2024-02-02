СБУ заочно приговорила российского блогера Подоляку к 15 годам тюрьмы
Российского блогера Юрия Подоляку заочно приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины.
Отмечается, что уроженец города Сумы Подоляка перебрался в Россию в 2014 году и начал в стране блогерскую деятельность. Украинский суд обвинял фигуранта в свержении конституционного строя, призыве к изменению границ, пропаганде войны и госизмене.
Кроме того, Подоляка обвинен в корректировке атак артиллерии на Николаевскую область.
Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому актеру, депутату Госдумы Дмитрию Певцову по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пообещал уволить главу ФРС после переизбрания
- Фигуристке Валиевой запретили участвовать в показательных выступлениях
- Медведев пригрозил уничтожить военных НАТО в случае их появления на Украине
- Мурашко: за последние пять лет в онкологии удалось достичь прорывных результатов
- Пластический хирург Тимур Хайдаров закрыл свою клинику
- Калининград стал самым бюджетным направлением для отдыха в феврале
- Джим Керри вернется к роли доктора Роботника в фильме «Соник-3»
- «Ситуации бывают разные»: Депутат Плякин объяснил появление в Госдуме в джинсах
- Россельхознадзор заявил о поставках небезопасных бананов из Эквадора
- Суд в Гааге постановил продолжить рассмотрение иска Украины к России из-за СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru