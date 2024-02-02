СБУ заочно приговорила российского блогера Подоляку к 15 годам тюрьмы

Российского блогера Юрия Подоляку заочно приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины.

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Отмечается, что уроженец города Сумы Подоляка перебрался в Россию в 2014 году и начал в стране блогерскую деятельность. Украинский суд обвинял фигуранта в свержении конституционного строя, призыве к изменению границ, пропаганде войны и госизмене.

Кроме того, Подоляка обвинен в корректировке атак артиллерии на Николаевскую область.

Ранее Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому актеру, депутату Госдумы Дмитрию Певцову по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:ПриговорСБУБлогер

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