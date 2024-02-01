На Украине против актера Дмитрия Певцова завели уголовное дело

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру, депутату Госдумы Дмитрию Певцову. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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В сообщении говорится, что Певцов «публично поддерживает вооруженную агрессию России против Украины». Ему предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе артиста и депутата на Украине подозревают в «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захвате государственной власти» и в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее сегодня стало известно, что издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмилой Улицкой после того, как она заявила о перечислении гонораров от продажи книг в России на Украину.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовное ДелоУкраинаДмитрий Певцов

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