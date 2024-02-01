На Украине против актера Дмитрия Певцова завели уголовное дело
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому актеру, депутату Госдумы Дмитрию Певцову. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что Певцов «публично поддерживает вооруженную агрессию России против Украины». Ему предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе артиста и депутата на Украине подозревают в «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захвате государственной власти» и в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».
Ранее сегодня стало известно, что издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмилой Улицкой после того, как она заявила о перечислении гонораров от продажи книг в России на Украину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кулеба назвал выделение ЕС 50 млрд евро Украине опровержением усталости Запада
- В России впервые завели уголовное дело за нарушения коллекторов
- На Украине против актера Дмитрия Певцова завели уголовное дело
- Киевский ФК «Динамо» заявил, что российским клубам нет места в мировом футболе
- СМИ: Неизвестный заявил о «минировании» ТЦ «Охотный ряд» в Москве
- «Уволенному» из библиотеки Маркизу сделают документы, чтобы он вернулся на работу
- Евросовет утвердил использование доходов от замороженных активов России
- Кобахидзе назвал возвращение Абхазии и Южной Осетией своим главным приоритетом
- Лана Дель Рей анонсировала кантри-альбом Lasso
- Белгородское село осталось без электричества после обстрела ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru