На Украине против актера Дмитрия Певцова завели уголовное дело

В сообщении говорится, что Певцов «публично поддерживает вооруженную агрессию России против Украины». Ему предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе артиста и депутата на Украине подозревают в «действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захвате государственной власти» и в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее сегодня стало известно, что издательство АСТ приостановило выплаты писательнице Людмилой Улицкой после того, как она заявила о перечислении гонораров от продажи книг в России на Украину.



