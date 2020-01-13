СБУ возбудила дело по трем статьям после уничтожения «Боинга» в Иране

13 января 202013:08

Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) открыло досудебное расследование в связи с уничтожением в районе Тегерана «Боинга-737» «Международных авиалиний Украины».

Дело расследуется по статьям «Умышленное убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», а также «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного или воздушного транспорта».

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В ведомстве отметили, что дело находится на этапе сбора информации, передает RT.

Украинский «Боинг» был сбит ракетой иранской ПВО вскоре после взлета 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Изначально власти Ирана утверждали, что самолет упал из-за технических проблем.

Однако впоследствии в Тегеране все же признали, что лайнер был сбит. При этом в качестве причины запуска ракет назвали человеческий фактор.

После того, как власти Ирана признали факт уничтожения самолета, в стране начались беспорядки, сообщает «Свободная пресса». Вышедшие на улицы потребовали наказать виновных в уничтожении самолета.

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ФОТО: РИА Новости/Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
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