СБУ возбудила дело по трем статьям после уничтожения «Боинга» в Иране

В ведомстве отметили, что дело находится на этапе сбора информации, передает RT.

Украинский «Боинг» был сбит ракетой иранской ПВО вскоре после взлета 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек. Изначально власти Ирана утверждали, что самолет упал из-за технических проблем.

Однако впоследствии в Тегеране все же признали, что лайнер был сбит. При этом в качестве причины запуска ракет назвали человеческий фактор.

После того, как власти Ирана признали факт уничтожения самолета, в стране начались беспорядки, сообщает «Свободная пресса». Вышедшие на улицы потребовали наказать виновных в уничтожении самолета.

