СБУ пообещали Пермякову $20 тысяч за покушение на Прилепина

Кроме того, он добавил, что не стал бы приводить взрывное устройство в действие, если бы ему было известно о нахождении в автомобиле водителя Александра Шубина.

Следствие полагает, что Пермяков был привлечен к совершению теракта сотрудниками СБУ в июле 2022 года. Его обучили стрельбе, сборке взрывных устройств и наружному наблюдению, кроме того, ему передали взрывчатые вещества, оружие и подложные документы на имя гражданина Казахстана.

Ранее следствием была установлена финансовая связь между гибелью военкора Владлена Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина.

