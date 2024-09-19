СБУ пообещали Пермякову $20 тысяч за покушение на Прилепина
Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала перечислить $20 тысяч за убийство писателя Захара Прилепина Александру Пермякову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом в ходе судебного заседания заявил сам Пермяков, сообщило РИА Новости.
Кроме того, он добавил, что не стал бы приводить взрывное устройство в действие, если бы ему было известно о нахождении в автомобиле водителя Александра Шубина.
Следствие полагает, что Пермяков был привлечен к совершению теракта сотрудниками СБУ в июле 2022 года. Его обучили стрельбе, сборке взрывных устройств и наружному наблюдению, кроме того, ему передали взрывчатые вещества, оружие и подложные документы на имя гражданина Казахстана.
Ранее следствием была установлена финансовая связь между гибелью военкора Владлена Татарского и покушением на писателя Захара Прилепина.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru