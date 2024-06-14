Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Благовещенске, есть погибшие и пострадавшие

В Благовещенске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов, которые находились на тротуаре, сообщают СМИ.

В Москве три человека пострадали в ДТП с такси и «Камазом»

По словам очевидцев, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ряда Telegram-каналов, в результате наезда минивэна пять человек погибли, еще четверо пострадали. По предварительной информации, среди погибших есть дети.

В Следственном комитете по Амурской области сообщили RT, что обстоятельства аварии выясняют. Есть ли погибшие, пока неизвестно, как и точное количество пострадавших.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТППогибшиеПострадавшие

Горячие новости

Все новости

партнеры