Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Благовещенске, есть погибшие и пострадавшие

По словам очевидцев, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

По данным ряда Telegram-каналов, в результате наезда минивэна пять человек погибли, еще четверо пострадали. По предварительной информации, среди погибших есть дети.

В Следственном комитете по Амурской области сообщили RT, что обстоятельства аварии выясняют. Есть ли погибшие, пока неизвестно, как и точное количество пострадавших.

