Автомобиль сбил пешеходов на тротуаре в Благовещенске, есть погибшие и пострадавшие
14 июня 202414:38
В Благовещенске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов, которые находились на тротуаре, сообщают СМИ.
По словам очевидцев, водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
По данным ряда Telegram-каналов, в результате наезда минивэна пять человек погибли, еще четверо пострадали. По предварительной информации, среди погибших есть дети.
В Следственном комитете по Амурской области сообщили RT, что обстоятельства аварии выясняют. Есть ли погибшие, пока неизвестно, как и точное количество пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru