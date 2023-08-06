В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

На севере Москвы водитель автомобиля Skoda сбил ребенка насмерть и скрылся с места аварии, сообщила столичная Госавтоинспекция.

112: Певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму в ДТП в Подольске

Несовершеннолетний переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет. В этот момент на него наехал автомобиль.

По информации Telegram-канала Mash, водителя задержали. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Автомобиль марки Lamborghini сгорел в центре Москвы в субботу. Пожар произошел в Хилковом переулке. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиАвтомобильМоскваДТП

Горячие новости

Все новости

партнеры