В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся

Несовершеннолетний переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет. В этот момент на него наехал автомобиль.

По информации Telegram-канала Mash, водителя задержали. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Автомобиль марки Lamborghini сгорел в центре Москвы в субботу. Пожар произошел в Хилковом переулке. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

