В Москве водитель насмерть сбил ребенка и скрылся
6 августа 202320:58
На севере Москвы водитель автомобиля Skoda сбил ребенка насмерть и скрылся с места аварии, сообщила столичная Госавтоинспекция.
Несовершеннолетний переходил дорогу по регулируемому переходу на зеленый свет. В этот момент на него наехал автомобиль.
По информации Telegram-канала Mash, водителя задержали. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Автомобиль марки Lamborghini сгорел в центре Москвы в субботу. Пожар произошел в Хилковом переулке. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru