В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека
6 августа 202322:01
На Кубани в воскресенье вечером столкнулись четыре легковых автомобиля, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
Происшествие произошло на трассе «Тамань-Веселовка» в Темрюкском районе. Жертвами ДТП стали четыре человека.
В двух автомобилях погибли водители и пассажиры.
На севере Москвы в воскресенье автомобиль Skoda сбил ребенка насмерть на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Водителя задержали, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru