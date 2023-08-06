В ДТП в Краснодарском крае погибли четыре человека

На Кубани в воскресенье вечером столкнулись четыре легковых автомобиля, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

В центре Москвы сгорел Lamborghini

Происшествие произошло на трассе «Тамань-Веселовка» в Темрюкском районе. Жертвами ДТП стали четыре человека.

В двух автомобилях погибли водители и пассажиры.

На севере Москвы в воскресенье автомобиль Skoda сбил ребенка насмерть на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Водителя задержали, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиДТПКраснодарский Край

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