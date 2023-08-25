Сбивший людей в Калуге водитель отрицает употребление наркотиков

Следователи допросили 49-летнего водителя, сбившего 11 человек в центре Калуги, сообщает СКР по области.

Десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Калуге

Он отрицает употребление наркотических средств. Мужчина находится в лечебном учреждении под конвоем. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте. Также в отношении виновника ДТП назначена наркологическая экспертиза.

Медики планируют эвакуировать в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ двух детей, которые получили травмы в Калуге в результате дорожного происшествия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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