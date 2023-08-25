Сбивший людей в Калуге водитель отрицает употребление наркотиков

Он отрицает употребление наркотических средств. Мужчина находится в лечебном учреждении под конвоем. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте. Также в отношении виновника ДТП назначена наркологическая экспертиза.

Медики планируют эвакуировать в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ двух детей, которые получили травмы в Калуге в результате дорожного происшествия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

