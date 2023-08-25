Двоих детей, пострадавших в автоаварии в Калуге, эвакуируют в РДКБ

Медики планируют эвакуировать в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ двух детей, которые получили травмы в Калуге в результате дорожного происшествия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра здравоохранения Алексея Кузнецова.

Десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Калуге

По его словам, сначала были проведены телемедицинские консультации по пострадавшим: шести взрослым и троим детям. Четверо из шести взрослых находятся в тяжелом состоянии. Троих из них после операций направят на лечение в ведущие федеральные медицинские центры Минздрава РФ.

Водитель, который въехал в толпу на остановке в центре Калуги, был под наркотиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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