Двоих детей, пострадавших в автоаварии в Калуге, эвакуируют в РДКБ
Медики планируют эвакуировать в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ двух детей, которые получили травмы в Калуге в результате дорожного происшествия, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра здравоохранения Алексея Кузнецова.
По его словам, сначала были проведены телемедицинские консультации по пострадавшим: шести взрослым и троим детям. Четверо из шести взрослых находятся в тяжелом состоянии. Троих из них после операций направят на лечение в ведущие федеральные медицинские центры Минздрава РФ.
Водитель, который въехал в толпу на остановке в центре Калуги, был под наркотиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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