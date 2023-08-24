Десять человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Калуге

В результате ДТП в Калуге пострадали десять человек, в том числе двое детей, сообщили в региональном Минздраве.

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Ранее стало известно, что легковой автомобиль врезался в толпу людей на остановке в центре Калуги.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Сотрудниками полиции было установлено, что находившийся за рулем иномарки мужчина был лишён водительских прав.

По данным Telegram-канала Mash, водитель иномарки, которая также протаранила несколько магазинов рядом с остановкой, был в состоянии алкогольного опьянения, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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